مادونا بجلسة تصوير جريئة في عودتها إلى “وارنر براذرز”

نشرت مادونا، البالغة من العمر 67 عاماً، صوراً ظهرت فيها وهي تستعرض نفسها على مرتبة على الأرض بفستان دانتيل جريء على “إنستغرام” أمس الخميس.

وتألفت إطلالة النجمة الأميركية من فستان حريري شفّاف بفُتحة عنق منخفضة، من طبقات تحت رداء طويل مطابق، ونسّقت جواربها الشبكية بلون البشرة مع حذائها الذهبي اللامع من “بيبي فات”، علماً أن أسطورة الموسيقى انتعلت الحذاء نفسه في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 أثناء الترويج لألبومها “اعترافات على حلبة الرقص”.

وأكملت المغنّية العالمية إطلالتها الجريئة بقفّازات بيضاء شفّافة وبقلاداتها الصليبية المميزة. وظهرت في إحدى الصور حقيبة يد كُتب عليها “قوة p—y”.

وأعلنت جلسة تصوير مادونا عودتها إلى شركة إنتاجها الموسيقية الأصلية “وارنر براذرز”، ولمّحت إلى إصدار جزء ثانٍ من ألبومها “اعترافات” في عام 2026. إذ كتبت: “بعد حوالى عقدين من الزمن، أشعر وكأنني في بيتي مع وارنر ريكوردز! العودة إلى الموسيقى، العودة إلى حلبة الرقص، العودة إلى حيث بدأ كل شيء! COADF- P. 2 2026”.

مَن تواعد مادونا؟

تجدر الإشارة إلى أن مادونا تواعد حالياً لاعب كرة القدم السابق أكيم موريس البالغ من العمر 29 عاماً.

وكشفت تقارير إعلامية أن حبيب مادونا الأصغر سنّاً أقنعها بأنها لا تحتاج إلى كل هذه الإضافات والتجميلات التي جعلتها هدفاً للتعليقات السلبية بعد ظهورها الصادم في حفل جوائز “غرامي” عام 2023.

وقال المصدر: “بدأت تستمع إلى أكيم، الذي يُخبرها أنها جميلة. عادةً لا تستمع إلى أي شخص، لكنها تستمع إليه. إنها الآن تريد أن تفخر بعمرها 67 عاماً بدلاً من محاولة الظهور بمظهر 27 عاماً. ولذلك، دأبت على القيام بأشياء مثل مصابيح LED، وعلاجات الوجه بالأوكسجين، والتصريف اللمفاوي… أشياء تُنعش الوجه”.

واحتفلت مادونا بعيد ميلادها السابع والستين الشهر الماضي في سيينا، إيطاليا، مع موريس واثنتين من بناتها: لورديس، 28 عاماً، وميرسي، 19 عاماً.

وظهرت علاقة مادونا وأكيم موريس إلى العلن في تموز (يوليو) 2024، عندما نشرت صوراً “غزلية” لهما معاً.

