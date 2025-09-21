تمبور: ماضون في حسم التمرد

أكد القائد مصطفى نصر الدين تمبور، رئيس حركة تحرير السودان ووالي ولاية وسط دارفور، أن القوات المسلحة والقوات المساندة ماضية في حسم التمرد وطرده حتى آخر شبر من أرض الوطن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبت في المؤتمر التنشيطي للحركة، تحت شعار “نحن أحرار في قرارنا”، استعرض فيها تطورات العمليات ومواقف الحركة تجاه الأحداث الأخيرة.

وترحم على شهداء مجزرة المسجد بشمال دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 75 مواطناً، داعياً الله أن يتقبلهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأضاف: “هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسيتم الثأر لهم”.

ووصف سيادته ما يجري في مدينة الفاشر بأنه “جريمة مكتملة الأركان تقوم بها مليشيا الدعم السريع يجب أن تُعاقب عليها وفق كل القوانين والأعراف الدولية”.

وأعرب عن أسفه لأن مثل هذه الجرائم تُرتكب نهاراً أمام مرأى ومسمع كل الدوائر الإقليمية والدولية. مؤكداً أن المعركة “بين الحق والباطل” وأن الحق سينتصر وستُرد الحقوق الضائعة بفعل ممارسات المليشيا.