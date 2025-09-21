وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلى مدني بانتصاره القاري ويتمنى التوفيق للهلال والمريخ والزمالة

تقدّم السيد وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى نادي الأهلي مدني (سيد الأتيام) بمناسبة فوزه المستحق على فريق النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بمدينة دار السلام ضمن ذهاب بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وأكد السيد الوزير أن هذا الانتصار يمثّل دافعًا كبيرًا للرياضة السودانية ويعكس عزم الأندية على رفع اسم الوطن عاليًا في المحافل القارية .