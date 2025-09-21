المباحث الجنائية بولاية القضارف تحبط عملية تهريب أسلحة في عملية نوعية ناجحة

في إنجاز أمني كبير يُضاف إلى سجل النجاحات الميدانية لشرطة ولاية القضارف تمكن فريق من مباحث الولاية من إحباط عملية تهريب أسلحة ميدان كانت في طريقها من ولاية الخرطوم إلى ولاية كسلا وذلك عقب معلومات دقيقة توفرت للمباحث.

وقال المقدم شرطة /محمد الفاتح عبد اللطيف مدير مباحث ولاية القضارف في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن خلفية الضبطية تعود لتوفر معلومات ميدانية لإدارته عن نشاط لشبكة إجرامية تهرب السلاح من ولاية الخرطوم الي ولاية كسلا عبر ولاية القضارف وبعد تأكيد المعلومة تحرك فريق ميداني بقيادة ضابط ونصب كمينا محكما عند نقطة تفتيش حاكمة واسفر الكمين

عن ضبط عربة سوناتا بدون لوحات باللون الفضي يستقلها متهمان وبعد تفتيش دقيق تم العثور على ترسانة أسلحة مخبأة داخل المركبة شملت:

واحد مدفع (أربجي سفن).