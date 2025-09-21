جرائم وحوادث
المباحث الجنائية بولاية القضارف تحبط عملية تهريب أسلحة في عملية نوعية ناجحة
في إنجاز أمني كبير يُضاف إلى سجل النجاحات الميدانية لشرطة ولاية القضارف تمكن فريق من مباحث الولاية من إحباط عملية تهريب أسلحة ميدان كانت في طريقها من ولاية الخرطوم إلى ولاية كسلا وذلك عقب معلومات دقيقة توفرت للمباحث.
وقال المقدم شرطة /محمد الفاتح عبد اللطيف مدير مباحث ولاية القضارف في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن خلفية الضبطية تعود لتوفر معلومات ميدانية لإدارته عن نشاط لشبكة إجرامية تهرب السلاح من ولاية الخرطوم الي ولاية كسلا عبر ولاية القضارف وبعد تأكيد المعلومة تحرك فريق ميداني بقيادة ضابط ونصب كمينا محكما عند نقطة تفتيش حاكمة واسفر الكمين
عن ضبط عربة سوناتا بدون لوحات باللون الفضي يستقلها متهمان وبعد تفتيش دقيق تم العثور على ترسانة أسلحة مخبأة داخل المركبة شملت:
واحد مدفع (أربجي سفن).
عدد3 دانة أربجي
عدد واحد دانة (م د).
عدد 6 عبوات دافعة.
عدد 2 بندقية كلاشنكوف مطبقة.
عدد11 خزنة كلاشنكوف.
عدد 96 طلقة كلاشنكوف وأضاف مدير مباحث الولاية
عقب ذلك تم إقتياد المتهمين الإثنين وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما بالرقم (1768) تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة بقسم شرطة المدينة،
من جانبه أشاد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة/ عصام الدين محجوب محمد أحمد بالجاهزية العالية واليقظة الميدانية لقوات مباحث الولاية مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الإحترافية التي تعامل بها منسوبي المباحث خلال تنفيذ العملية الناجحة بجانب التنسيق المحكم بين القوات الشرطية لحماية أمن المواطن والوطن وأضاف اللواء عصام أن شرطة الولاية ستظل عيناً ساهرة على أمن وإستقرار المجتمع ولن تسمح باي أنشطة وممارسة تهدد السلم والأمن المجتمعي .
يذكر أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود المستمرة لشرطة ولاية القضارف في مكافحة تهريب الأسلحة والحد من إنتشارها بما يسهم في تعزيز الإستقرار ودعم سيادة حكم القانون وفرض هيبةالدولة.
المكتب الصحفي للشرطة