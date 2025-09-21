تحذير من تناول الباراسيتامول بشكل متكرر.. يسبب الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

حذّرت دراسة طبية من تناول الباراسيتامول بشكل متكرر، مشيرين إلى أنه قد يتسبب في الإصابة بأمراض قاتلة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأظهرت الدراسة، أن تأثيره على ضغط الدم مشابه لتلك الأدوية، والتي يُعرف عنها أنها ترفع ضغط الدم وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا للخبراء، فإن الزيادة في ضغط الدم نتيجة الاستخدام المنتظم للباراسيتامول قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

من جانبه قال البروفيسور جيمس دير، أستاذ علم الأدوية السريرية في جامعة إدنبرة: “تُظهر هذه الدراسة بوضوح أن الباراسيتامول، وهو الدواء الأكثر استخداما في العالم، يرفع ضغط الدم، وهو أحد أهم عوامل الخطر للنوبات القلبية والسكتات”.

المرصد