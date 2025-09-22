إلغاء التقرير الأمريكي حول الأمن الغذائي للأسر

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية السبت، وقف إصدار التقرير السنوي الخاص بالأمن الغذائي للأسر، لتنهي بذلك سلسلة دراسات استمرت منذ منتصف التسعينيات كانت تقيس أعداد الأمريكيين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على غذاء كاف.وقالت الوزارة في بيان: إن هذه الدراسات مكررة ومكلفة وسياسية وزائدة عن الحاجة، مضيفة أنها فشلت على مدى 30 عامًا في تقديم ما يتجاوز مواد ذات طابع شخصي وليبرالي.

ويُعد التقرير أداة اعتمد عليها صانعو السياسات على المستويات الفدرالية والمحلية لتوجيه قرارات التمويل الخاصة ببرامج المساعدة الغذائية.ويأتي القرار بعد خفض الرئيس الأمريكي في يوليو الماضي تمويل برنامج المساعدة الغذائية الإضافية (قسائم الطعام سابقًا)، وهو ما قد يؤثر في نحو 2.4 مليون أمريكي، بينهم أسر لديها أطفال، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.

