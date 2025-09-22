طب وصحة

«الخليجي الصحي»: لاتترك قياس ضغط الدم للتوقعات

2025/09/22
image

شدد المجلس الخليجي الصحي على عدم ترك نفسك للتوقعات فيما يخص قياس ضغط الدم بالطريقة الصحيحة.وأكد أن ارتفاع ضغط الدم لا يُكتشف إلا بالقياس المنتظم!

2456696

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/22