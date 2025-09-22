العطا يتفقد جرحى العمليات بمستشفى السلاح الطبي

\u062a\u0641\u0642\u062f \u0639\u0636\u0648 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062f\u0629 - \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f \u0627\u0644\u0642\u0627\u0626\u062f \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645 \u0644\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0648\u0644 \u0631\u0643\u0646 \u064a\u0627\u0633\u0631 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0631\u062d\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0639\u0637\u0627 \u062c\u0631\u062d\u0649 \u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u062a \u0628\u0645\u0633\u062a\u0634\u0641\u0649 \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a - \u0623\u0645\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 - \u0662\u0661 \u0633\u0628\u062a\u0645\u0628\u0631 \u0662\u0660\u0662\u0665\u0645.\r\n\r\n\r\n\u0625\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629