سياسية

العطا يتفقد جرحى العمليات بمستشفى السلاح الطبي

2025/09/22
العطا
الفريق أول ياسر العطا
تفقد عضو مجلس السيادة – مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا جرحى العمليات بمستشفى السلاح الطبي – أمدرمان – ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥م.
إعلام القوات المسلحة

