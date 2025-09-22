رئيس الوزراء يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مترئساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء ، وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الأعيسر، وعدداً من المستشارين، إلى جانب وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير/ محي الدين سالم أحمد.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء بيان السودان أمام الجمعية العامة، إلى جانب عقده لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، والأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

كما سيُشارك وفد السُّودان في عددٍ من الفعاليات التي ستُعقد على هامش إجتماعات الجمعيَّة العامَّة والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، الإجتماع الوزاري السنوي لمجموعة البلدان الأقل نموّاً، وإجتماع كِبار المسؤولين لمجموعة الـ 77 والصين، والإجتماع التنسيقي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والإجتماع التشاوري العربي، والقِمَّة الثُنائية الأولى من أجل إقتصاد عالمي مستدام، هذا بالإضافة لإجتماع تسريع جهود الوقاية من الأمراض غير المُعدية في أوضاع الهشاشة الإنسانيَّة وغيرها من الفعاليات.

كما سيعقد السيِّد وزير الخارجية والتعاون الدولي عدداً من اللقاءات مع نظرائه، وممثّلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وستُشكِّل هذه المُشاركة فُرصة كبيرة لوفد السُّودان لتوضيح تطوُّرات الأوضاع في السُّودان والإنتهاكات الفظيعة التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة لحقوق الإنسان في السُّودان بمُشاركة مرتزقة من عددٍ كبيرٍ من الدول بما فيها كولومبيا.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي وزير الشباب والرياضة ووزير الاتصالات والتحول الرقمي.

سونا