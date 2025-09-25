توقيف مرام البلوشي بسبب مواد ممنوعة في دمها

بعد أيام من إعلان زواجها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة مرام البلوشي ظهرت فيه بحالة غير طبيعية وفي حالة سكر في أحد الأماكن، وهو ما استدعى تدخل السلطات العامة.

وبدت الفنانة الكويتية في المقطع المصوّر المتداول وهي ترتدي فستاناً على هيئة قميص وتتحدث مع أحد الأشخاص وتتفاعل مع خريطة معلقة على الحائط وهي مشتتة الذهن، وكانت في حالة سكر شديد أو هذيان من تأثير مخدر ما، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

توقيف مرام البلوشي على ذمة التحقيق

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام كويتية أنّ السلطات الأمنية أحالت الفنانة مرام البلوشي إلى السجن المركزي حيث تم توقيفها على ذمة التحقيق لمدة 21 يوماً، بعد ضبطها قبل أيام في منطقة حولي.

وأشارت التقارير إلى أن الفحوص الطبية التي أجرتها البلوشي أظهرت وجود آثار مواد ممنوعة في دمها، وقد سارع محامي الفنانة الكويتية لمتابعة قضيتها وهي لا تزال قيد المتابعة الرسمية قبل صدور الحكم النهائي بحقها.

زواج مرام البلوشي

وكانت مرام البلوشي قد أعلنت الشهر الماضي عن خبر زواجها مجدّداً، وذلك بعد أشهُر قليلة من انفصالها عن زوجها السابق حسين الصالح، عقب زواج استمر 21 عاماً وأثمر عن ثلاثة أبناء.

مجلة لها