محمد صبحي يظهر أمام مسرحه لأول مرة منذ وعكته الصحية

ظهر الفنان الكبير محمد صبحي، أمام مسرحه، لأول مرة منذ تعرضه لوعكة صحية طارئة.

وشارك محمد صبحي، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” الأربعاء، صورة جديدة له، في ظهور منذ تعرضه لوعكة صحية.

وظهر محمد صبحي في الصورة من أمام مسرحه، وعلق بالقول: “المسرح حياتي؛ أعيش فيه بأنفاس جمهوري الحبيب المشرف”.

وسبق أن تعرض الفنان محمد صبحي لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، وجرى تشخيص الحالة حينها بإجهاد شديد بسبب الانتهاء من أعمال المونتاج لمسرحية “فارس يكشف المستور”؛ تمهيدا لعرضها على شاشات التليفزيون قريبا.

