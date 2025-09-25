السفير بدرالدين عبدالله محمد احمد يقدم أوراق اعتماده لنائب امير دولة قطر

قدم السفير بدر الدين عبدالله محمد احمد صباح الاربعاء نسخة من اوراق اعتماده لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر ، في مكتبه بالديوان الأميري، سفيرا لجمهورية السودان لدى دولة قطر .

‏وقد رحب سمو نائب الأمير بالسفير متمنيا له التوفيق في مهامه، وللعلاقات بين دولة قطر ودولة السودان مزيدا من التطور والنماء.

‏من جانبه، نقل سعادة السفير بدرالدين عبدالله لسمو الأمير ولسمو نائب الأمير تحيات قادة دولة السودان وتمنياته للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.