سياسية

سلمى عبد الجبار المبارك تطلع على خطة وزارة التعليم والتربية الوطنية

2025/09/26
أكدت عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار المبارك، اهتمام ودعم الدولة لمسيرة التعليم في البلاد بإعتبار أن التعليم هو رأس الرمح في عملية التنمية.
واطلعت لدى لقائها وزير التعليم والتربية الوطنية د.التهامي الزين، على الخطة العاجلة والمتوسطة للوزارة، حيث تحتاج الوزارة في الخطة العاجلة إلى إكمال الإجلاس والكتاب المدرسي وصيانة المدارس.
أما الخطة المتوسطة فتشمل تحسين وضع المعلم وتكوين لجنة عليا لمراجعة وتطوير المناهج.
وأوضح وزير التعليم والتربية الوطنية أنه قد تم تكوين ثلاث لجان فنية لمراجعة المناهج في التعليم الثانوي والمتوسط وقبل المدرسي.
كما بحث اللقاء قضايا التعليم الفني والتحول الرقمي على ضوء الورشة التي نظمتها الوزارة حول نظام المعلومات التربوية.
سونا

