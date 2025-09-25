سياسية

مستشار ترمب ..الدعم السريع وافقت على السماح بدخول المساعدات الي الفاشر

2025/09/25
أعرب المبعوث الأميركي لشؤون أفريقيا مسعد بولس عن أمله في دخول مساعدات إنسانية خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الفاشر.
وقال بولس لصحافيين في نيويورك مساء الأربعاء: “نأمل أن نشهد في الأيام المقبلة وصول هذه المساعدات التي طال انتظارها”، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع وافقت على السماح بدخولها.
أضاف: لقد بحثنا مع قوات الدعم السريع واتفقنا على وسيلة تتيح إيصال هذه المساعدات الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

