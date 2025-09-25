سياسية
مستشار ترمب ..الدعم السريع وافقت على السماح بدخول المساعدات الي الفاشر
أعرب المبعوث الأميركي لشؤون أفريقيا مسعد بولس عن أمله في دخول مساعدات إنسانية خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الفاشر.
وقال بولس لصحافيين في نيويورك مساء الأربعاء: “نأمل أن نشهد في الأيام المقبلة وصول هذه المساعدات التي طال انتظارها”، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع وافقت على السماح بدخولها.
أضاف: لقد بحثنا مع قوات الدعم السريع واتفقنا على وسيلة تتيح إيصال هذه المساعدات الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
الحدث_السوداني