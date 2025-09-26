محكمة فرنسية تصدر حكما بالسجن على ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

أصدرت محكمة فرنسية الخميس حكما بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007.

ويحاكم ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، منذ يناير بتهم “التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”.

وكان الادعاء يطالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.

ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

في المقابل، برأت المحكمة ساركوزي من ثلاث تهم أخرى كانت موجهة إليه، تشمل الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية كتهمة مستقلة، وإخفاء اختلاس أموال عامة.

من جهته، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

روسيا اليوم