النجمة العالمية ريانا تستقبل مولودها الثالث

أعلنت النجمة العالمية ريانا لجمهورها ومحبيها، عن استقبال مولودتها الثالثة، من الفنان آيساب روكي، وهي طفلهما الثالث وأول بناتهم، في خبر أسعد محبيها حول العالم.

المولودة الجديدة تنضم إلى شقيقتها وشقيقها الأكبر، لتكمل دائرة الحب والدفء في حياة النجمة التي طالما شاركت جمهورها أبرز لحظات حياتها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ريانا أعلنت عن حملها بظهور خاص خلال تواجدها على السجادة الحمراء لمهرجان “كان” السينمائي الدولي، ونأطلت تحت المطر على السجادة، بفستان أزرق أبرز حملها، ولفتت إطلالاتها أنظار الجميع.

صدى البلد