والي الشمالية يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموسم الشتوي 2025-2026

ونص قرار تشكيل اللجنة على أن يكون والي الشمالية مشرفاً، ومدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية رئيساً، وعضوية كل من: مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة، مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة، المدراء التنفيذيون للمحليات، ممثل شرطة الولاية، ممثل الأمن الاقتصادي، ممثل بنك السودان فرع دنقلا، مدير البنك الزراعي (القطاع الشمالي)، مدير شركة توزيع الكهرباء (القطاع الشمالي)، مدير هيئة البحوث الزراعية بالولاية، مدير الوحدة الحقلية لإنتاج القمح، مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون، مدير إدارة النقل العام والبترول، مدير شركة الشمالية للتمويل الأصغر، مدير الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، مدير الإدارة العامة للري بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، مدير الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، مدير الإدارة العامة للتقانة والإرشاد بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، مدير صندوق التنمية الزراعية، مدير شركة الشمالية للخدمات الزراعية، مدير إدارة الوقاية بالولاية، مدير الإعلام بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، ومدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية عضواً ومقرراً.