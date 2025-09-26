ملحق الحج والعمرة: الالتزام بالمصفوفة الزمنية السعودية أكبر التحديات … والمجلس عازم على تجاوزها

أكد ملحق الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، د. محمد عبدالوهاب، أن أكبر التحديات التي تواجه موسم الحج لهذا العام تتمثل في الالتزام بالمصفوفة الزمنية السعودية، مشددًا على أن المجلس الأعلى للحج والعمرة عازم على تجاوز تلك التحديات والوفاء بكافة الالتزامات في مواعيدها.

وقال د. عبدالوهاب الي أن المجلس يسعي حالياً الي توفير المبالغ المالية وتحويلها بأعجل ما يتيسر، موضحًا أن المستجدات الجديدة الخاصة بعمل الشركات والوكالات السياحية تتطلب جهودًا استثنائية للتغلب عليها. وأكد أن مكتب شؤون حجاج السودان بالمملكة لن يدخر جهدًا في سبيل معالجة هذه القضايا وتذليل الصعاب كافة أمام الحجاج.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا متواصلًا من أمانات الحج والعمرة بالولايات والمملكة، خاصة فيما يتعلق برفع معدلات الخدمات، وإكمال التعاقدات، وتحقيق طموحات حجاج السودان لهذا الموسم.