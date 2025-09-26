د. فاروق يؤكد التزام الصندوق بالتغطية التأمينية الجيدة للأدوية

أكد الدكتور فاروق نورالدائم، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، التزام الصندوق بتوفير تغطية تأمينية شاملة للأدوية لضمان حصول المرضى على العلاج المناسب.

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصيدلاني الذي يُحتفل به في 25 سبتمبر من كل عام، وصف د. فاروق الاحتفال بأنه فرصة لرفع الوعي حول أهمية دور الصيادلة في النظام الصحي، مشيداً بالجهود التي يبذلها الصيادلة في الصندوق القومي للتأمين الصحي بالسودان في توفير الإمداد الدوائي، وتسهيل وصوله وصرفه وفق الضوابط العلمية، بالإضافة إلى العمل بتنسيق مع الإدارات المختلفة.

وأشار د. فاروق إلى أن اليوم العالمي للصيدلة يُعتبر مناسبة لتقدير الصيادلة الذين يقومون بدور محوري في تحسين حياة المرضى، لا سيما في الأوقات الصعبة مثل الجوائح والأزمات، حيث يواجهون تحديات كبيرة.