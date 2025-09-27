الحدث الأكبر في الشرق الأوسط.. قطر تفوز باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة فوز دولة قطر باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029 وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتقدمت دولة قطر رسميا بملفها لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال لعام 2029، وقد حظي هذا الملف بإشادة واسعة بعد دراسته وتقييمه من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وقد أعلن الاتحاد الدولي عن قراره باختيار قطر لاستضافة البطولة ليصبح هذا الحدث الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، عبر تاريخ البطولة الممتد سبعين عاما.

الشرق القطرية