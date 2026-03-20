تصعيد مصري ضد الكاف بعد أزمة لقب كأس أمم إفريقيا

لم تتوقف تداعيات الأزمة التي هزت أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب قرار منح لقب كأس أمم إفريقيا للمغرب على حساب السنغال عند حدود المنتخبات والمسؤولين بل شملت الأندية.

وفي تطور لافت، دخلت الأندية المصرية على خط الأزمة بخطوة تصعيدية غير مسبوقة، بعدما أعلن نادي فاركو انسحابه من جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي.

وأصدر النادي بيانا رسميا مقتضبا لكنه حاد اللهجة، أعلن فيه مقاطعته الكاملة لبطولات الكاف، بما في ذلك دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي، إضافة إلى أي مسابقات مستقبلية ينظمها الاتحاد، وذلك إلى أجل غير مسمى.

ورغم أن فاركو لا يعد من الأندية الدائمة الحضور في البطولات القارية مقارنة بكبار الكرة المصرية، فإن قراره يحمل دلالات تتجاوز حجمه الرياضي.

وتفسر هذه الخطوة في الأوساط الكروية على أنها رسالة احتجاج صريحة، بل و”ساخرة” في مضمونها، تعكس حالة الغضب من القرارات الإدارية التي طغت على المشهد الكروي الإفريقي، خاصة بعد الجدل الكبير الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا.

كما ينظر إليها على أنها موقف مبدئي يعبر عن رفض منظومة يعتقد أنها تفتقر إلى العدالة والشفافية، في إشارة واضحة إلى الأزمة الأخيرة.

هذا التصعيد يضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيسه باتريس موتسيبي تحت ضغط متزايد، خاصة أن هذه الخطوة، رغم صدورها عن ناد متوسط الحضور القاري، قد تفتح الباب أمام سيناريو أكثر تعقيدا.

