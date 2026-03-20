مدرب ليفربول يكشف تطورات إصابة صلاح بعد مباراة غلطة سراي

كشف الهولندي أرني سلوت مدرب فريق ليفربول عن آخر تطورات إصابة النجم المصري محمد صلاح، عقب خروجه في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام غلطة سراي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وخلال المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب “أنفيلد”، قدم صلاح أداء متباينا بين شوطي اللقاء، حيث أضاع ركلة جزاء على طريقة “بانينكا” في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يعود ويتألق في الشوط الثاني مسجلا هدفا وصنع هدفين آخرين، ليساهم بشكل حاسم في فوز فريقه برباعية نظيفة وحجز مقعده في ربع النهائي.

واضطر صلاح لمغادرة الملعب في الدقيقة 75 بعد شكواه من إصابة، ودخل محله الهولندي كودي جاكبو.

وعقب المباراة، علق سلوت في مؤتمره الصحفي على حالة صلاح قائلا “صلاح كان يطلب الخروج من الملعب، ليس لأنه شعر أنه سجل بما فيه الكفاية، بل لأنه شعر بشيء ما من الألم. سنرى حالته خلال عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها”.

وأضاف المدرب الهولندي معلقا على استجابة صلاح النفسية بعد إضاعة ركلة الجزاء: “إنه لأمر يعكس شخصيته القوية أنه بعد إضاعة ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، عاد وسجل ذلك الهدف. قد يكون ذلك صعبا على أي لاعب أو فريق، لذا أهنئ الفريق على أدائه في الشوط الثاني، لأننا واجهنا الكثير من الانتكاسات هذا الموسم، وكان لدينا العديد من الأشواط التي صنعنا فيها فرصة تلو الأخرى دون أن نترجم أداءنا إلى أهداف”.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول تأهل لمواجهة باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة في الدور ربع النهائي من البطولة.

