“التتويج بكأس أمم إفريقيا” لا يكفي… المغرب يفتح جبهة جديدة ضد السنغال

رغم تتويج المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 تتجه الأنظار إلى تصعيد قانوني جديد تقوده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية انسحاب السنغال من النهائي أمام “أسود الأطلس”.

يقود رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع تحركات مكثفة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مطالبا بتطبيق اللوائح المنظمة للبطولة بشكل صارم، وعدم التساهل مع واقعة الانسحاب التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية.

ويرتكز هذا التحرك على المادة 59 من لوائح البطولة، التي تنص بوضوح على العقوبات المترتبة عن انسحاب أي منتخب بعد انطلاق المنافسات الرسمية.

ووفقا لنص المادة، يواجه الاتحاد المنسحب عقوبات مالية، تبدأ بغرامة لا تقل عن 20 ألف دولار، إلى جانب عقوبات رياضية قد تكون أكثر تأثيرا، أبرزها الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

وينظر إلى هذا التصعيد على أنه رسالة واضحة من الجانب المغربي بضرورة احترام قوانين المنافسة والحفاظ على نزاهة البطولات القارية.

وتترقب الجماهير ووسائل الإعلام القرار النهائي الذي ستصدره اللجان المختصة داخل الكاف، خاصة في ظل قوة الملف القانوني الذي يضع المنتخب السنغالي في موقف معقد.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مآلات هذه القضية، التي قد تحدث تأثيرا كبيرا على شكل النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، في حال تم تفعيل المادة 59 بشكل كامل.

