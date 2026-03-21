لماذا غابت النجمة الثانية عن قميص “أسود التيرانغا”؟.. الاتحاد السنغالي يصدر بيانا لكشف السبب

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم الجمعة، بيانا رسميا لتوضيح الجدل الواسع الذي أثاره نشر صور القمصان الجديدة للمنتخب الوطني، والتي ظهرت وعليها نجمة واحدة فقط.

وفسر الكثيرون ظهور نجمة واحدة على القميص، كاعتراف ضمني بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بسحب اللقب الثاني الذي أحرزته السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالمغرب.

ويأتي هذا الجدل عقب تأكيد لجنة الاستئناف في “الكاف” الثلاثاء الماضي، أن سلوك المنتخب السنغالي خلال المباراة النهائية وقع ضمن نطاق المخالفات المنصوص عليها في المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، مما أدى إلى فرض عقوبة الانسحاب واعتبار الفوز من نصيب المنتخب المغربي.

وعلى خلفية هذا الجدل، اضطر الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى حذف صور القمصان الجديدة من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصدر بيانه التوضيحي الذي جاء فيه: “يريد الاتحاد السنغالي لكرة القدم تقديم توضيحات عقب ردود الفعل التي أثارها نشر القمصان الجديدة للمنتخب الوطني، والتي تحمل نجمة واحدة فقط”.

وأضاف البيان: “يعلم الاتحاد السنغالي الرأي العام أن إنتاج هذه القمصان قد انطلق في أغسطس 2025 من قبل الشريك التقني ‘بوما’، وذلك قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وعند تتويجنا باللقب، لم تسمح مهلة التصنيع والقيود الصناعية بإيقاف هذه العملية التي كانت قد انطلقت بالفعل”.

وتابع: “وإدراكا من الاتحاد للارتباط المشروع للشعب السنغالي برموزه، يؤكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم لجميع المشجعين أن القمصان الجديدة التي تتضمن النجمة الثانية قيد الإنتاج حاليا، ومن المقرر طرحها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل”.

واختتم البيان: “يقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم اعتذاره عن أي سوء فهم قد تكون هذه الحالة قد أثارته، ويشكر المشجعين على التزامهم الدائم، ويقظتهم، وارتباطهم الذي لا يتزعزع بالمنتخب الوطني”.

