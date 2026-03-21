في مفاجأة كبيرة.. الإتحاد السوداني لكرة القدم يرفض دعوة من الأرجنتين لإقامة مباراة ودية بين “صقور الجديان” و”التانغو” استعدادا للمونديال

فجرت صفحات رياضية سودانية, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مفاجأة كبيرة وصادمة للجمهور الرياضي بالسودان.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن لجنة المنتخبات الوطنية، أكدت عبر مكتبها التنفيذي أن المنتخب السوداني, الأول لكرة القدم, تلقى دعوة رسمية لمواجهة نظيره الأرجنتيني في مدينة بوينس آيرس، ضمن أيام الفيفا المقررة في الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026.

وقامت لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم بإخطار الغاني كواسي ابياه مدرب المنتخب، وبعد دراسة فنية قرر المدرب الاعتذار عن خوض المباراة.

وبناءً على توصية الجهاز الفني، اعتذرت لجنة المنتخبات الوطنية عن المواجهة، مع التأكيد على استمرار التعاون مستقبلاً بين الاتحادين السوداني والأرجنتيني لتنظيم مباريات ودية خلال الفترات القادمة.

ياسين الشيخ _ النيلين