حقيقة إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة

نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة.

وقال المصدر المسئول بقطاع الاتصالات، في تصريح لـ القاهرة 24، إنه يحق لكل مواطن عائد من الخارج إعفاءه من دفع الرسوم الجمركية على هاتف واحد فقط، مضيفًا: في حالة اقتناء أكثر من هاتف يدفع الرسوم الجمركية على العدد الذي يزيد عن 1 جهاز.

وبالنسبة لحاملي الجوازات الأجنبية يحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة 3 أشهر ولا يشترط التسجيل المسبق، وفي حالة رغبة حاملي جوازات السفر الأجنبية في سداد الرسوم يتم الدفع من خلال التطبيق الهاتفي المخصص.

الشرق القطرية