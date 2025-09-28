«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو مسيء يروج لمزاعم علاج مرض السكرى

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص مجردًا من ملابسه العلوية، زاعمًا توصله إلى علاج لمرض السكرى عن طريق إلحاق الأذى بالحيوانات الأليفة بمحافظة الإسماعيلية، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل.

وقالت الداخلية في بيان مساء الجمعة :«عقب الفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو أحد المقيمين بمحافظة الإسماعيلية. وبفحص الحساب المستخدم في نشر المحتوى، تبين قيام المذكور ببث العديد من المقاطع المصورة التي تسير على نفس النهج المضلل، إلى جانب نشره لمقاطع أخرى خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة».

وأكدت «الداخلية» أن هذه الأفعال غير المسؤولة لا تندرج فقط تحت بند التضليل ونشر الشائعات، بل تمثل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية والحيوانية، فضلًا عن كونها تشكل محتوى مخالفًا للقانون والآداب العامة.

وشددت الوزارة على استمرارها في رصد ومتابعة مثل هذه الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال مرتكبيها للحد من تداول المحتوى المسيء والمضلل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

المصري اليوم