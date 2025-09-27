جبريل يزور القائد/ شيبة ضرار

قام د. جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية، بزيارة للرمز المجتمعي القائد/ شيبة ضرار، وذلك للاطمئنان على صحته ومعاودته عقب العلة التي ألمّت به.

وخلال الزيارة قدم الدكتور جبريل خالص دعواته وتمنياته له بالصحية والعافية ، من جانبه شكر القائد شيبة ضرار الدكتور جبريل وطمأن الجميع انه بصحة جيدة ويتماثل للشفاء مثمنا زيارة الدكتور جبريل له و مؤكداً أن مثل هذه المواقف الإنسانية تعكس جوهر القيم السودانية والإنسانية القائمة على التراحم والتقدير للرموز الاجتماعية، وتجسّيدا للقيم السامية ،و تعميقا لثقافة التسامح والتراحم بين أبناء الوطن الواحد وتعزيزا لوحدة الصف الوطني ويعضد اللحمة القومية.