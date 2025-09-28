بسمة بوسيل تتحدث عن علاقتها بهنا الزاهد ورامز جلال ورضوى الشربيني

حلّت الفنانة بسمة بوسيل ضيفة على برنامج “في البوكس” المذاع على منصة “Gossips”، حيث كشفت العديد من أسرار حياتها الشخصية، وعلاقتها بأولادها، وطليقها الفنان تامر حسني، إضافة الى رأيها في كل من شام الذهبي ورامز جلال وهنا الزاهد ورضوى الشربيني، كما كشفت كيفية محافظتها على رشاقتها.

قالت بسمة إنها تضع كل تركيزها الآن في الغناء والأمومة والبيزنس، مؤكدة أنها تحافظ على رشاقتها رغم أنها لا تحرم نفسها من أي طعام، لكنها لا تأكل في وقت متأخر، كما أنها استبدلت الفاكهة بالسكريات والشيكولاتة التي كانت تعشقها.

وعن علاقتها بأبنائها أكدت أنها أم هادئة جدًا وتأخذ الأمور معهم ببساطة، لكنها قد تلجأ الى “الشبشب” في بعض الأوقات، وأكدت أنها لا تغضب عندما يقول لها البعض إن ابنتيها تشبهان طليقها تامر حسني، لأن تامر من وجهة نظرها وسيم، مؤكدة أن البنتين أخذتا ملامحهما منها ومن والدهما، فيما مازحت طليقها عند ذكر أن آدم يشبهه قائلة: “لأ ابني حبيبي لأ هو شبهي أنا معلش يا تامر أنت بوظت السلالة بتاعتك”.

بسمة بوسيل: هنا الزاهد طيبة ورامز جدع ورضوى الشربيني دمها خفيف

وتحدثت بسمة عن علاقتها بشام الذهبي مؤكدة أنها تشبه الطفل “بتوقع طول الوقت حاجات على نفسها ولازم تشوفوها في البيت”، أما عن رامز جلال فقالت: “رامز طيب جدًا جدًا مع أصحابه وجدع الى أقصى درجة، الناس بتفتكره شرير بسبب المقالب اللي بيعملها لكن هو من أطيب الناس اللي قابلتها في حياتي”.

وعن علاقة الصداقة التي تجمعها برضوي الشربيني، أكدت أن شخصية رضوى ليست كما يعتقد البعض بسبب مناصرتها للمرأة، مؤكدة أنها حاولت بكل الطرق منع طلاقها من تامر حسني.

وقالت: “رضوى الشربيني جميلة ودمها خفيف مع أصحابها، الناس واخدة فكرة إنها قادرة وبتقول للست ماتبصيش للراجل، ولكن هي مش كده خالص، وممكن تموِّت نفسها عشان صحابها، لما كنت بتطلق، قولت لها هعمل لك بلوك لغاية ما أخلص”.

وعن طليقها تامر حسني قالت بسمة بوسيل: “تيمو هاقول إيه عنه، مينفعش الناس تعرف كل الأسرار، بس هو تحسي إن الناس كلها تعرفه، وهو أكتر واحد شوفته بيعمل ميكس في الأكل يعني تلاقيه بياكل لحمة مع فراخ مع حاجات تانية غريبة، وهو بيحب يطبخ لكن طبيخه وحش جدًا وكان بيجبرني إني آكله ويقولي إيه رأيك، هو فاكر نفسه طباخ شاطر بس لأ هو مش بيعرف يطبخ خالص”.

وأكدت: “تامر لا يحب نزول البحر ولا حمامات السباحة ونادراً ما كان ينزل البحر أثناء تواجدنا في الساحل”.

أما عن هنا الزاهد فقالت: “هنا بحسها طيبة قوي، وبتصدق أي حاجة تتقال لها، يعني ممكن أقول لها حاجة ومتكونش حقيقية وألاقيها تقولي إيه ده بجد فهي بتصدق كل حاجة”.

مجلة لها