لندن تتصدر قائمة العواصم الأغلى عالميا في إيجار الشقق وسنغافورة الأولى في الدول

تصدرت لندن قائمة العواصم الأغلى عالميا في إيجار الشقق، وسنغافورة قائمة الدول الأولى، فيما حلت موسكو في المرتبة الـ46 بين عواصم العالم في هذا التصنيف.

أظهرت دراسة إحصائية أجرتها وكالة أنباء “نوفوستي” أنه في سبتمبر الجاري يحتاج المستأجر إلى دفع أكبر مبلغ لإيجار شقة من غرفة واحدة ونوافعها في لندن، حيث يبلغ متوسط الإيجار 2.7 ألف دولار، بينما يصل إيجار الشقة في مركز المدينة إلى 3.1 ألف دولار، فيما يقل إيجار الشقة في سنغافورة عن ذلك ببضعة دولارات فقط.

وسيكون الإيجار أقل بكثير في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يمكن في المتوسط استئجار مسكن بـ2.3 ألف دولار.

وتقل تكلفة الإيجار في أمستردام بمقدار 50 دولارا، بينما تبلغ في دبلن الإيرلندية 2.2 ألف دولار.

وتتربع ريكيافيك عاصمة آيسلندا على رأس المجموعة الثانية من المراكز الخمسة الأولى، حيث يبلغ متوسط إيجار الشقة الشهري من غرفة واحدة فيها 2.16 ألف دولار. تليها لوكسمبورغ وهونغ كونغ (ألفي دولار)، ثم برن السويسرية (1.8 ألف) وكوبنهاغن الدنماركية (1.75 ألف).

بينما أظهرت بيانات “روستات” الروسية للإحصاء عن شهر أغسطس أن موسكو احتلت المركز السادس والأربعين بين العواصم التي شملتها الدراسة بمتوسط إيجار 687 دولارا للشقة.

أما أرخص إيجار لشقة من غرفة واحدة لمدة شهر فسجل في عاصمة بنغلاديش دكا العاصمة الوحيدة التي يقل متوسط أسعار الإيجار فيها عن 100 دولار، ويصل إلى 93 دولارا.

كما يُعد الإيجار الشهري في إسلام آباد الباكستانية توفيريا إلى حد كاف، حيث بلغ 158 دولارا، وفي لوساكا الزامبية والقاهرة تبلغ التكلفة 175 دولارا، بينما في الجزائر العاصمة 184 دولارا.

ويمكن استئجار شقة بأقل من 200 دولار في عاصمة الهند نيودلهي بمتوسط 185 دولارا.

المصدر: وكالة “نوفوستي”