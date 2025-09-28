⭕القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح⭕ أخلاقيات في التعامل مع الأسرى

وأن البطولة الحقيقية تُقاس بمدى الالتزام بالأخلاق، حتى في أشد لحظات الصراع.

مؤكدة أن النضال لا يعني التخلي عن المبادئ،

وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة،

حيث تعاملت مع أسرى الحرب بكل احترامٍ ولطف،

تُجسّد القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح نموذجًا راقيًا في الالتزام بالقيم الإنسانية،

دون انتقام، ودون تجاوز، بل وفقًا ما أقرّته الديانات السماوية والمواثيق الدولية من الحقوق والواجبات.

بل بالوعي، والانضباط، والحرص على كرامة الإنسان،

إن القوة المشتركة لا تُدار بالحقد،

– القوة المشتركة لا تُناقض الإنسانية… بل تُجسّدها حين تُنتهك

– القوة المشتركة تُقاتل من أجل الكرامة، والسيادة الوطنية، وحقوق الإنسان… لا من أجل الانتقام

– احترام الأسرى هو دليل على نُبل القضية، لا ضعف الموقف

– من يلتزم بالقانون في قلب المعركة… هو من يستحق النصر.