القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تحتسب الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن

( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

ينعى السيد رئيس مجلس السيادة القائدالعام للقوات المسلحة *الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان*، وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى، الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن زين العابدين الذي إنتقل إلي جوار ربه اليوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥م بعد صبر علي المرض بالعاصمة المصرية (القاهره) .

الفقيد من مواليد مدينة الخرطوم بحري (حلة حمد ) في العام ١٩٥١م ألتحق بالقوات المسلحة في العام ١٩٧٠م ضمن الدفعة ٢٣ الكلية الحربية السودانية حتي صار من قادتها البارزين

وتدرج في الرتب والمناصب خلال مسيرة طويلة إبتدرها كضابط في سلاح المدرعات ومعلما بكلية القيادة والأركان وعمل ملحقا عسكريا للسودان بجمهورية إيران الإسلامية حتي تولي أرفع المناصب القيادية التي كان من بينها قائد الفرقة السادسة مشاة ثم المنطقة العسكرية الغربية بالفاشر وتولى منصب رئيس هيئة العمليات المشتركة ثم منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، كما عمل الفقيد وزيرا للداخلية في الأعوام ( ٢٠١٤-٢٠١٧م)