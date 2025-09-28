مدير الادارة العامة للخدمات الطبية يتفقد سير العمل بمستشفيات الشرطة (كوستي – ربك ) بولاية النيل الابيض

وصل الي ولاية النيل الابيض اللواء شرطة طبيب /طارق حسن حاج علي متفقدا سير الاداء بمستشفيات الشرطة بالولاية وكان في استقباله ممثل مدير شرطة ولاية النيل الابيض ومدير ادارة الخدمات الطبية بالنيل الابيض وفور وصوله قام بزيارة مستشفي الشرطة بمدينة كوستي حيث طاف على جميع الأقسام بالمستشفى شملت مباني قسم حديثي الولادة الجديد التي شارفت على الانتهاء و اقسام الحوادث والطوارئ وعنابر التنويم كما قام بإفتتاح قسم حديثي الاطفال بعدد 4 حضانات و4 دفايات وأجهزة تنفس صناعي للاطفال حديثي الولادة وتواصلت جولات مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية الميدانية من خلا تفقده لسير العمل بمستشفى الشرطة ربك والاقسام التي تضمها مثمنا دور رئاسة شرطة الولاية في المساهمة بإعادة تأهيل عنبر الكرامة لإستقبال مصابي وجرحى معركة الكرامة الوطنية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه من خلال الزيارة إستمع الي تنوير شامل من مدير ادارة الخدمات الطبية بالولاية عن الإنجازات والتحديات التي تواجه مستشفيات الشرطة بالولاية والذي بدوره أكد حرص وإهتمام إدارته بدعم من رئاسة الشرطة على تطوير مستشفيات الشرطة بالولايات ورفدها بالكوادر والأجهزة والمعدات الطبية لتوطين عملية العلاج بالداخل.