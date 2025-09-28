جنوب كردفان: جملة البلاغات في الشهر الماضي بلغت (330)

تراس اللواء شرطة / معتز أحمد محمد عبد الله كديرو مدير شرطة ولاية جنوب كردفان إجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية الدوري رقم (9) للعام 2025م بحضور مدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة مدير شرطة الولاية قدم التهنئة للذين شملهم كشف الترقي للرتبة الاعلي من الضباط الذين نالوا ثقة القيادة متمنيا لهم التوفيق والسداد مشيدا بالعلاقات المتميزة بين جميع مكونات شرطة الولاية مؤكدا إستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية بفضل إنتشار الشرطة وإداراتها المختلفه في ربوع جنوب كردفان والانسجام التام مع المنظومة الأمنية بالولاية مشيرا إلي جاهزية قواته للاضطلاع بمهامها وواجباتها الأمنية والقانونية والخدمية بعد توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

مدير دائرة الشئون العامة اللواء شرطة/ سيف الاسلام فضل علي أشاد باللجنة التي قامت بإعداد الاحتفال الخاص بتكريم الضباط المترقين مشيرا إلي تماسك القوات وآداء دورها بالصورة المطلوبة موضحا أن الشئون الإدارية بذلت جهودا مقدرة في ترقية عدد من ضباط الصف والجنود مبينا أن قوات الشرطة قامت خلال الفترة الماضية بتسديد عدد من البلاغات الجنائية كاشفا أن هنالك العديد من المواقع الشرطية ستدخل الخدمة قريبا بعد أن كانت تحت سيطرة قوات الحركة الشعبية و أن جملة البلاغات في الشهر الماضي بلغت (330) بنسبة إنخفاض كبيرة من الشهور الماضية خصوصا في بعض البلاغات مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة في جنوب كردفان في إسناد وتحقيق العملية الامنية بفضل الدعم المتواصل من رئاسة قوات الشرطة ومدير شرطة الولاية .

المكتب الصحفي للشرطة