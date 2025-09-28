هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تُقدم الدعم لسكان الفاشر

أطلقت منظمة الثقة الإنسانية بدعم من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وبالتنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور ، اليوم ” السبت” مشروع تقديم الوجبات الغذائية للنازحين المحاصرين في مدينة الفاشر. وقد بدأ المشروع في يومه الأول عبر تكية وسقيا مطبخ أهل الخير، حيث قامت بتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين بمراكز إيواء الفاشر.

وأشاد المواطنون والنازحون بجودة الوجبات والجهود المبذولة من المنظمات الإنسانية، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعب السوداني والتركي. كما أثنوا على مستوى تحسين الوجبات بفضل دعم الهيئة الإغاثة الإنسانية التركية.