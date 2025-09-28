والي نهر النيل: ابواب الولاية مفتوحة للشباب لإضفاء روح التجديد على الأفكار والأعمال

أكد الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ولاية نهر النيل دعمه ومساندته للشباب في كافة برامجهم وقال أن ابواب الولاية في كل مؤسساتها مفتوحة للشباب لإضفاء روح التجديد في الأفكار والأعمال .

واضاف الوالي لدى مخاطبته الملتقى الثاني للهياكل الشبابية لدعم وإسناد القوات المسلحة بمحليات الولاية السبت بدار الشرطة بعطبرة .

اضاف أن شباب اليوم مثقف وواعي و هم الروح التي تقود عمليات البناء والاعمار في كل ولايات السودان بعد الحرب .

وأشار الوالي الى أن الشباب كانوا هم القوة الكبرى في معارك حرب الكرامة ودحر التمرد .

ووصف الوالي عطاء شباب ولاية نهر النيل بأنه عطاء من ذهب في سجل البذل والعطاء وفي الدفاع عن الأرض والعرض وان الشباب كانوا الفصيل المتقدم في قوافل الإسناد.

وابان د.البدوي أن الولاية تعمل على توثيق مشروعات التنمية والاعمار بالولاية لتكون عمليات التوثيق متاحة للدراسة والتحليل والوقوف عليها كتجربة للقادمين الجدد من المسؤولين والأجيال وكشف الوالي بأن قوافل الإسناد التي تجهزها الولاية للولايات المتاثرة بالحرب بلغت (108) قافلة .