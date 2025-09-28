إدخال 15 ألف مزارع من مشروع الرهد تحت مظلة التأمين الصحي

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، أن إدخال 15 ألف مزارع من مشروع الرهد الزراعي تحت مظلة التأمين الصحي يُعد إضافة حقيقية لجهود التأمين الصحي في الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات، ونموذجاً للشراكات الذكية.

وعبر الوالي، لدى تشريفه السبت بقاعة التأمين الصحي بمدني توقيع عقد إدخال 15 ألفاً من مزارعي مشروع الرهد تحت مظلة التأمين الصحي، عن فخره بوقفات التأمين الصحي المشرفة أثناء الحرب وبعدها، واجتهاده وتطوره المستمر في تقديم الخدمات والتوسع في منافذ تقديم الخدمات.

وقال إن مركز الشهيد بالولاية يُعد نموذجاً للمراكز التشخيصية والعلاجية المتكاملة، معلناً دعمه ومساندته لكافة قضايا مشروع الرهد الزراعي، داعياً إدارة المشروع لوضع خطة واضحة للنهوض بالمشروع باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي.

من جانبه أعلن الدكتور فاروق نور الدائم، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال 36 منفذاً لتقديم الخدمات الطبية والصحية بمحلية أم القرى لتكتمل المنافذ بنسبة 100% .