الشمالية تحتفل باليوم العالمي للسياحة

احتفل المجلس الأعلى للسياحة بالولاية الشمالية، السبت، بمجمع حضارة كرمة بمحلية البرقيق باليوم العالمي للسياحة تحت شعار (السياحة والتحول المستدام) .

خاطب ممثل والي الولاية الشمالية، الأمين العام للحكومة الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، الاحتفال، مؤكداً اهتمام حكومة الولاية وحرصها على تطوير وترقية قطاع السياحة. وأشار إلى ضرورة تقييم وتقويم احتفالات اليوم العالمي للسياحة وأثرها في النهوض بالقطاع.

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة بالولاية الشمالية د. الصادق عوض محمد عبد الرسول أن المجلس درج على الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً بهدف الترويج السياحي وتسليط الضوء على المنشآت السياحية وتحريك وتنشيط العمل السياحي بالمحليات، مشيراً إلى أن العمل يمضي بصورة طيبة في إكمال عمليات التأهيل والصيانة بمجمع حضارة كرمة.