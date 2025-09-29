أكثر من ثمانين محامياً من ولايات كردفان يؤدون القسم في الأبيض

شرف والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جاد، وممثل حكومة ولاية شمال كردفان، وزير المالية الأستاذ الهادي ناصر منير، إلى جانب حضور واسع من قيادات الجهاز العدلي والقانوني، صباح السبت، كرنفال تدشين المحامين الجدد وأداء القسم لأكثر من ثمانين محامياً بولايات كردفان، الذي أقيم بقاعة مولانا أبورنات برئاسة الجهاز القضائي بالأبيض تحت شعار: “نقيم عدلك يا بلادي”.