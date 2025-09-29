التنمية الاجتماعية توزع دعم من المواد الغذائية والعينية لاسر الايتام باللديّة والقادسية جبل اولياء

شهد الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية والوزير المكلف بحضور ممثل المدير التنفيذي لمحلية جبل اولياء ا.ابراهيم محمد وأمين مجلس رعاية الأيتام والمفوضية وعدد من قيادات المنطقة والمقاومة الشعبية ولجان الكرامة شهدوا برنامج توزيع اكياس اللحوم زنة (4)كيلو مقدمة من منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بالخرطوم وملابس ومستلزمات قدمتها وزارة التنمية الإجتماعية عبر الادارة العامة للتنمية الإجتماعية بالمحلية التي نظمت البرنامج بقرية اللديّة والقادسية.

وحيا سيادته اهل المنطقة الذين صبروا وجاهدوا مثمنا وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة وكل القوات النظامية في معركة الكرامة التي تدل علي عمق وطنيتهم وتكاتفهم حماية للارض والعرض حتي تحقق النصر المؤزر وامتدح فريني النساء والرجال والشيوخ والأطفال مؤكدا انهم جاءوا اليوم لتكريم الأيتام واسعادهم والوقوف معهم مشيدا بمنظمات المجتمع المدني وعلي راسها التركية التي قدمت الفرحة لاسرهم واكد ان العطاء مستمر حتي تغطية كافة الشرائح الضعيفة ،وبشر فريني الشباب والناشطين اقتصاديا بتخصيص نوافذ للتمويل في المؤسسات والمصارف المختلفة كبداية لدورة الانتاج بالولاية ومنحهم فرص تمويل المشروعات للمحلية وتمليكهم وسائل إنتاج كما وعد بالاهتمام بالوجبة المدرسية للطلاب وشكر فريني كل الذين نفذوا البرنامج من حيث التنظيم والحضور.من جانبه رحب ممثل المدير التنفيذي بتشريف الوزير ناقلا لهم تحياته لوقوفهم دعما وسندا لكل الفئات الضعيفة مشيرا الي ان المرحلة هي للبناء والإعمار، مدير التنمية الإجتماعية بالمحلية ا.سلوي السيد رحبت بحضور الوزير ووفده مبينة دعمه لكل البرامج والأنشطة المساندة لكافة فئات الرعاية واكدت عودتهم بعد الحرب للوصول للمستهدفين بالدعم والمساعدات الإنسانية وبرنامج الدعم النقدي المباشر وغيرها وشكرت المنظمة علي الجهود المبذولة.الي ذلك اكدت امين مجلس رعاية الأيتام ا.نجاة محمد الحسن ان المجلس يهتم بشرائح الأيتام ويتم حصرهم من خلال المنسقين بالمحليات ومساعدتهم والبحث عن كفالتهم داعية المنظمات الي الإستمرار في دعم اسر الايتام .ممثل المنظمة ا.امير احمد ذكر ان المشروع وهو العقيقة والنذر بدا بمحليتي امدرمان وبحري وينفذ اليوم بجبل اولياء ليشمل بقية المحليات..

