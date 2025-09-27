سفير السودان بالسنغال لصحيفة لو سولي: الحرب في السودان عدوان اجنبي يستهدف سيادة البلاد وأمنها وشعبها

اكد سفير السودان لدى السنغال، السفير عبد الغني النعيم، ان الحرب الدائرة في السودان منذ عام 2023، تستهدف سيادة البلاد وأمنها وشعبها.

وقال في حوار مع صحيفة “لو سولي” السنغالية، أن القوات المسلحة نجحت في صد الغزو الأجنبي عبر مليشيا الدعم السريع المدعومة من قوى دولية، واستعادت الأمان للعاصمة ولم يتبق في البلاد سوى مواقع في كردفان ودارفور يجري تنظيفها من دنس الميليشيا المسنودة من قوى دولية.

وطالب النعيم المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد الدول التي تساند الميليشيا الارهابية، مشيرا إلى رفض الميليشيا تنفيذ اتفاق جدة ومواصلة عدوانها على المواطنين واحتلال منازلهم والأعيان المدنية.

وتطرق السفير النعيم إلى حصار الميليشيا لمدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، مشيرا إلى أن السودان يعمل على معالجة الوضع الإنساني ويطالب بوقف التمويل والدعم اللوجستي للمليشيا، مؤكدا ان السودان سيستعيد المسار الديمقراطي وقد خطط لفترة انتقالية تعقبها انتخابات يختار خلالها الشعب السوداني حكومته.