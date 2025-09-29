الحبس ضد عسكريين وطبيبة ووافدة في قضية تلفيق مخدرات لطبيب لبناني بالكويت

أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا بحبس عسكريين وطبيبة كويتية ووافدة عراقية، إلى جانب شخصين من غير محددي الجنسية، لمدة خمس سنوات مع تغريم كل منهم خمسة آلاف دينار، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تلفيق المخدرات لطبيب لبناني”.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بخطف الطبيب اللبناني ودس مواد مخدرة له، في محاولة لتوريطه بتهمة الاتجار بالمخدرات بشكل “كيدِي”. وقد أثارت القضية حينها جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والقانونية، نظرًا لما مثلته من إساءة خطيرة لسمعة المهنة الطبية ومحاولة استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق أغراض غير مشروعة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا تقضي بحبس رجل مباحث وأحد المقيمين “بدون” لمدة عشر سنوات، لضلوعهما في تدبير الاتهام، فيما برأت رقيبًا في المباحث ودكتورة أسنان وسكرتيرة من التهم المنسوبة إليهم.

