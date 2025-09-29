جرائم وحوادث

مصرع 18 شخصًا بحادث انهيار منجم شمال نيجيريا

2025/09/29
لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر انهيار صخري طال منجمًا بولاية زمفارا شمال نيجيريا، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال مفقودين.

وأوضحت مصاد محلية أن الانهيار وقع يوم الخميس قرب قرية كادوري بمنطقة مارو، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في سقوط صخرة ضخمة على المنجم.

وقال ساني لاوالي أحد عمال المناجم الذي شارك في جهود الإنقاذ: ” إنه جرى انتشال جثث 18 شخصًا، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأضاف أن 12 عاملًا ما زالوا محاصرين داخل المنجم، ولا يعرف مصيرهم بعد، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ تجري ببطء وصعوبة بالغة إذ انكسرت الصخور بأيدينا للوصول إلى الداخل.

