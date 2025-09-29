أحدث ظهور لـ جودي أحمد سعد رفقة كريستيانو رونالدو

نشرت جودي ابنة الفنان أحمد سعد، صورة لها رفقة كريستيانو رونالدو، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “هنا أترك أجمل ذكرياتي”.

وروج أحمد سعد لأحدث أغانيه الذى من المقرر طرحها اليوم على قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وشارك احمد سعد جمهوره بفيديو طريف عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري مازح فيه جمهوره ، قائلا: “تعبان جدًا وعندي برد جامد أوي، وهنزل أغنية كمان ساعة ، ساعة ونص، أوعى حد يسمعها عشان هيتعدي”.

أحمد سعد – شفتشي

وكان أطلق أحمد سعد، أغنية “شفتشي”، مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية “شفتشي” من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم “بيستهبل” أغنيات “بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي” وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات “مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل”.

صدى البلد