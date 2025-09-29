الداخلية تكشف حقيقة منشور “خطف داخل كافيه” بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي للشائعات، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله مؤخرًا، ادعى خلاله أحد الأشخاص أن صديقه تعرض للخطف تحت تهديد السلاح الأبيض على يد زوجته وآخرين داخل أحد الكافيهات بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن الادعاءات غير صحيحة، وأن الواقعة مفبركة من البداية، تم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، تبين بتاريخ 20 الجاري، توجه القائم على النشر إلى أحد الكافيهات بدائرة القسم، لمقابلة زوجته وصديقيه (سيدة، وعامل مقيمون جميعًا بنفس الدائرة) في محاولة لإنهاء خلافات أسرية.

عقب انتهاء اللقاء، قام المتهم بنشر منشور كاذب على مواقع التواصل زعم فيه تعرضه للاختطاف والتهديد بالسلاح الأبيض، في محاولة للإساءة إلى زوجته نكايةً بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم بسبب الإدعاء الكاذب ونشر أخبار مغلوطة من شأنها إثارة الرأي العام.

صدى البلد