ثقافة وفنون

شيكابالا ينشر صورًا له من حفل زفاف نجل شقيقة محمد منير

2025/09/30
شيكابالا
محمود عبد الرازق شيكابالا

شارك محمود عبد الرازق “شيكابلا” صوراً تجمعه بالفنان محمد منير في حفل زفاف نجل شقيقة الكينج محمد منير.

ونشر شيكابالا صورته برفقة محمد منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و علق عليها :”لينا سيرة لينا ضي “.

وقد حرص الكينج محمد منير على حضور حفل زفاف ابنة شقيقته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور العديد من الأهل والأصدقاء، حيث شهد على عقد القران، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد عصام مصمم الألعاب النارية، والفنان أحمد الشامي، وعدد كبير من الأصدقاء والمقربين.

IMG 6316 880 032227

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/30