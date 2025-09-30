شيكابالا ينشر صورًا له من حفل زفاف نجل شقيقة محمد منير

شارك محمود عبد الرازق “شيكابلا” صوراً تجمعه بالفنان محمد منير في حفل زفاف نجل شقيقة الكينج محمد منير.

ونشر شيكابالا صورته برفقة محمد منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و علق عليها :”لينا سيرة لينا ضي “.

وقد حرص الكينج محمد منير على حضور حفل زفاف ابنة شقيقته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور العديد من الأهل والأصدقاء، حيث شهد على عقد القران، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد عصام مصمم الألعاب النارية، والفنان أحمد الشامي، وعدد كبير من الأصدقاء والمقربين.

صدى البلد