والي نهر النيل يفتتح معرض النيل للزراعة والثروة الحيوانية بالدامر

افتتح دكتور محمد البدوي عبد الماجد، والي ولاية نهر النيل، فعاليات معرض النيل للزراعة والثروة الحيوانية بميدان المولد بالدامر في نسخته الثانية والذي تنظمه شركة إكسبو تيم، برعاية وزارة الزراعة والري والغابات والذى سيستمر لمدة 3 أيام.

وشهد الافتتاح حضوراً رفيعا من قيادات ولاية نهر النيل. حيث قام الوالي والوفد المرافق له بجولة داخل أجنحة المعرض، الذي يضم أجنحة للشركات والمنظمات العاملة في مجال الزراعة، بالإضافة إلى وزارة الزراعة. وشهد المعرض استعراض نموذجي لجرارات جياد، بالشكل الذي يعكس التطور التكنولوجي في مجال الزراعة.

و أعلن الوالي عن تمديد فترة المعرض لمدة يومين، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في تعزيز دور القطاع الزراعي والحيواني بالولاية. وأضاف أن المبادرة التي تمثلها هذه الفعاليات تعتبر نوعية ويجب تعميمها وإشراك كل المحليات فيها، مشيراً إلى أن الزراعة هي سند هذه البلاد ومصدر الأمن الغذائي للمواطن.

وأكد الوالي استمرار دعم حكومته لصناعة المعارض، لما لها من دور كبير في تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية بالولاية وعكس التزامهم بالتنمية الشاملة، مشدداً على أن نهر النيل تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، مهندس صلاح الدين علي محمد أحمد، أن قيام هذا المعرض جاء في الوقت المناسب ومتزامنا مع استعدادات الوزارة للموسم الشتوي، معرباً عن شكره لمجموعة إكسبو تيم والشركات المساهمة في المعرض.

وأشار إلى أن المعرض نموذجي ويشمل العمل الزراعي والحيواني، بجانب الثقافة الزراعية والإرشاد والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية.

ودعا المزارعين والمواطنين وأصحاب الجمعيات إلى زيارة المعرض للاستفادة من الشركات والمنظمات في عمل تعاقدات تسهم في استقرار الموسم الزراعي، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات الزراعية بالولاية بلغ 600 جمعية، مضيفا انها المنفذ الرئيسي لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.

كما ناشد المنظمين للمعرض بالتركيز على التمويل البنكي وجلب الأسمدة لضمان موسم شتوي ناجح.

وقال أسامة مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو تيم للخدمات المحدودة، إن تنظيم المعرض يأتي في إطار جهود الشركة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بين الشركات والمزارعين، مؤكداً التزام الشركة بتنظيم المزيد من الفعاليات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية.

وأشار إلى الجهود الرامية لتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية بالولاية، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والتعاون بين المهتمين بالقطاع الزراعي والحيواني”.

سونا