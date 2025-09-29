الحكم بالإعدام على احدى المشاركات مع قوات الدعم السريع المتمردة بالأبيض

قدمت النيابة العامة الابيض، الأحد، المتهمة ( ع ي ط) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (2750) لسنة 2025 بعد ان وجهت لها تهما تحت احكام المواد (50-51 /أ-65-186-21) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 والمتعلقة بالاشتراك والتعاون في تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع منظمات وجماعات الارهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.