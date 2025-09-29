سياسية
الحكم بالإعدام على احدى المشاركات مع قوات الدعم السريع المتمردة بالأبيض
قدمت النيابة العامة الابيض، الأحد، المتهمة ( ع ي ط) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (2750) لسنة 2025 بعد ان وجهت لها تهما تحت احكام المواد (50-51 /أ-65-186-21) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 والمتعلقة بالاشتراك والتعاون في تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع منظمات وجماعات الارهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع اصدرت حكمها في مواجهة المتهمة والذي قضى بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا.
وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقته النيابة يفيد بتورط المتهمة في تقديم الدعم والمساندة للقوات المتمردة اثناء هجومها على الدولة، وبعد اكتمال التحريات احالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة ام روابة الاتهام أمام المحكمة.
سونا