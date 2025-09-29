وزير الطاقة يبحث مع السفير التركي استئناف العمل في مشروع كهرباء كلاناييب

بحث وزير الطاقة، المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، استئناف المرحلة الثانية من مشروع كهرباء كلاناييب ببورتسودان، وذلك لدى استقباله بمكتبه الأحد وفد شركتي سيميوكنتر ولماتك التركيتين العاملتين في المحطة بعد توقف لسنوات، حضر الوفد التركي بقيادة السفير التركي لدى السودان.

وتناول اللقاء أهمية تسارع العمل في المشروع لأهميته الكبرى بالنسبة للمنطقة بصفة خاصة وللبلاد بصفة عامة، لا سيما في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأكد الوزير تذليل العقبات ودعم المشروع، مشيراً إلى ترتيب عمليات التمويل مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي خلال زيارته للقاهرة وزيارة البنك، مشدداً على مسارعة الخطى حتى تتكلل المساعي بالنجاح المنشود واكتمال المشروع وفقاً للفترة الزمنية المحددة للمشروع.

ومن جانبه، ثمن السفير التركي عمق العلاقات السودانية التركية، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع السودان في مجال الطاقة، مؤكداً أن تركيا لها العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة ويمكنها العمل في السودان لإعادة ما دمرته الحرب، مبيناً أن قطاع الكهرباء من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في هذه المرحلة بالنسبة للسودان.