والي الجزيرة يلتقي الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي
أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، أهمية التخطيط الاستراتيجي في وضع الخطط والبرامج التنموية والخدمية وتجويد العمل.
ودعا لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد الدكتور محمد سعيد السماني، الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، إلى وضع خطط طويلة المدى تستوعب كافة المتغيرات، مؤكداً أن الولاية مؤهلة لقيادة الاقتصاد القومي ومركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة والعلاج والتعليم لوجود 8 مناطق صناعية كبرى ومشروع الجزيرة بمساحة 2.2 مليون فدان و62% من مساحة مشروع الرهد الزراعي وعدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وثروة حيوانية كبيرة وكوادر بشرية مؤهلة وبنية تحتية، مشيراً إلى دور التخطيط الاستراتيجي لوضع الولاية في الطريق الأمثل.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التخطيط الاستراتيجي القومي أن حكومة الأمل قائمة على النزاهة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي، ولفت إلى الجهود المبذولة لتهيئة مواعين التخطيط الاستراتيجي بالبلاد وإعادة مجالس التخطيط الاستراتيجي بالولايات.
