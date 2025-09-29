والي الجزيرة يلتقي الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي

ودعا لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد الدكتور محمد سعيد السماني، الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، إلى وضع خطط طويلة المدى تستوعب كافة المتغيرات، مؤكداً أن الولاية مؤهلة لقيادة الاقتصاد القومي ومركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة والعلاج والتعليم لوجود 8 مناطق صناعية كبرى ومشروع الجزيرة بمساحة 2.2 مليون فدان و62% من مساحة مشروع الرهد الزراعي وعدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وثروة حيوانية كبيرة وكوادر بشرية مؤهلة وبنية تحتية، مشيراً إلى دور التخطيط الاستراتيجي لوضع الولاية في الطريق الأمثل.